Волгодонская больница получила два новых автомобиля скорой помощи

Волгодонская больница получила новые автомобили скорой помощи. Фото: администрация Волгодонска

В Волгодонске больница № 1 получила новые автомобили скорой помощи, оборудованные по первому слову техники. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

- В рамках национального проекта «Здравоохранение», по договору безвозмездного пользования из Ростовской областной клинической больницы в Волгодонск поступили автомобили «Форд» и «ГАЗ», оснащенные, - говорится в тексте сообщения.

На них было потрачено более восьми миллионов рублей. В каждой машине есть дефибриллятор, переносной аппарат ИВЛ, электрокардиограф, глюкометр, ингалятор и система подачи кислорода. Это все поможет избежать большого количества летальных исходов, пока пациента будут доставлять в лечебное учреждение. В машинах также находятся медикаменты и мебель. Все это может понадобиться во время оказания экстренной медицинской помощи.

Эти автомобили будут использовать для перевозки пациентов из отдаленных сельских районов в Волгодонск и оттуда в Ростов-на-Дону.

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В настоящее время парк автомобилей насчитывает около 600 карет неотложки.

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