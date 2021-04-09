Коммунальщики Ростова перешли на весенний режим работы

Ростовский коммунальщики перешли на весенний режим работы. Фото: аккаунт Алексея Логвиненко в Инстаграм Фото: Соцсети

В донской столице коммунальные рабочие перешли на весенний режим работы. Об этом сообщил глава администрации Ростова Алексей Логвиненко в своем аккаунте в социальной сети Инстаграм.

- Наш город ведет активную работу по выходу из зимы - коммунальные службы приступили к весенним видам работ. Во всех районах подметают и моют проезжие части, барьерные ограждения, остановочные павильоны. Вывозят свалочные очаги, - рассказал сити-менеджер на своей странице.

Алексей Логвиненко отметил, что в настоящее время работать на улицы города изо дня в день выходят более 300 единиц техники. Они наводят порядок на городских улицах.

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