Нового руководителя следственного отдела назначили в Первомайском районе Ростова

В Ростове назначен новый руководитель следственного отдела Первомайского района Фото: Предоставлено пресс-службой Следственного комитета

В Ростове назначен новый руководитель следственного отдела по Первомайскому району. Об этом сообщили в пресс-службе следственного комитета Ростовской области. Этот пост занял подполковник юстиции Алексей Савченко.

- За ним числятся награды «Лучший следователь» и «За ратную службу», медали «300 лет первой следственной канцелярии», «За безупречную службу» III степени, «10 лет Следственному комитету Российской Федерации». Также имеет почетную грамоту Следственного комитета Российской Федерации, - говорится в тексте сообщения.

В настоящее время ему 37 лет. Он окончил Северо-Кавказскую академию государственной службу и имеет юридическое образование. В следственном комитете он начал работать в сентябре 2007 года. Тогда он был назначен следователем Зимовниковского межрайонного следственного отдела. А с апреля 2018 г. находился в должности руководителя следственного отдела по Аксайскому району.

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