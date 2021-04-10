Футболист Георгий Махатадзе стал лучшим игроком в матче со "Спартаком"

Георгий Махатадзе признан лучшим игроком в матче против "Спартака". Фото: ФК "Ростов"

Футболиста ФК "Ростов" Георгия Мазатадзе признали лучшим игроком прошедшего матча со "Спартаком". Об этом сообщили в пресс-службе донского футбольного клуба. Напомним, что тогда игра окончилась со счетом 2:3 и поражением подопечных Валерия Карпина.

- По итогам голосования на нашем официальном сайте полузащитник Георгий Махатадзе получил среднюю оценку 4,1, - говорится в тексте сообщения.

Также вместе с ним в пятерку топовых игроков вошли Али Соу, который заработал оценку 3,8; Хорен Байрамян и Понтус Алмквист получили по 3,7; а еще оценкой 3,6 был отмечен Кенто Хашимото.

Стоит отметить, что автор двух голевых передач Дмитрий Полоз почему-то в этот список не вошел.

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