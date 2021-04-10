В Ростове трех жителей КБР приговорили к тюремному сроку за подготовку терракта

В Ростове осудили трех террористов Фото: "КП" Архив

В Ростове-на-Дону Южный окружной военный суд приговорил трех жителей Кабардино-Балкарской республики приговорили к длительным тюремным срокам за подготовку терактов. Об этом сообщается в документах суда.

Следователям удалось установить, что Анзор Гедуев, Руслан Нагоев и Артур Дзуганов были участниками организации «Исламское государство», деятельность которой запрещена на территории РФ. В начале 2019 года организатором террористической ячейки стал Гедуев. В это же время он вступил в сговор со своими подельниками и они стали планировать террористический акт на территории Ставропольского края. Гедуев лично сконструировал самодельное взрывное устройство. Но устроить теракт им не удалось, так как 22 января 2019 года они были задержаны сотрудниками правоохранительных органов.

Все обвиняемые были признаны виновными. Им вменялись статьи "Разбой", "Кража", "Незаконный оборот наркотиков, оружия, взрывчатых веществ". Главаря террористов Гедуева приговорили к 18 годам лишения свободы, Нагоева - к 17 годам, а Дзуганова - к 15 годам. Им предстоит отбыть это наказание в колонии строгого режима. Свою вину они признали только частично.

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