Неправильно припаркованная машина автоледи едва не пошла ко дну в Ростовской области

Машина дончанки устроила заплыв в Дону. Фото: пресс-служба Вешенского поисково-спасательного подразделения областной службы спасения на водах

В Ростовской области автомобиль местной жительницы едва не утонул в Дону из-за несоблюдения правил парковки. Инцидент произошел в пятницу, 9 апреля, в станице Вешенской Шолоховского района. Об этом сообщили в пресс-службе Вешенского поисково-спасательного подразделения областной службы спасения на водах.

- Наблюдая за обстановкой на акватории, спасатели заметили недалеко от подразделения автомобиль, съезжающий со склона воду. Расчет спасателей на лодке кинулись к машине, которая была уже почти полностью затоплена, - говорится в тексте сообщения.

Спасатели незамедлительно проверили, есть ли в машине кто-то из людей или животных, но к счастью, в салоне никого не оказалось. Через время к месту происшествия прибежала владелица машины и призналась в том, что она нарушила правила безопасной парковки.

Водолазы нырнули под воду и увидели, что автомобиль лежит, перевернувшись на крышу на глубине пяти метров. Специалистам удалось при помощи строп вытащить машину на берег.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

За выходные в водоемах Ростовской области едва не утонули четыре человека.

От медицинской помощи все пострадавшие отказались.

ВНИМАНИЕ!

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Viber, «ВКонтакте» и следите за новостями.

Добавьте «КП - Ростов-на-Дону» в основные источники в Яндекс.Новостях и в избранное на сервисе Google Новости.

АЛЛО!

Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» в Ростове-на-Дону на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

Еще больше новостей на нашем радио в Ростове на 89,8 FM.