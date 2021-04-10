В Ростовской области опасный вирус за сутки подхватили 240 человек

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 240 человек Фото: "КП" Архив

В донском регионе новой коронавирусной инфекцией за минувшие сутки оказались заражены еще 240 человек. Таким образом, общее количество заболевших достигло 83 243 заболевших. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

- Показатель заболевших на 100 тысяч жителей - 1981. Коэффициент распространения инфекции - 0,99, - говорится в тексте сообщения.

В тяжелом состоянии в настоящее время находятся 197 местных жителей. За их жизни изо дня в день борются врачи, все пациенты подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Медики не смогли спасти жизни уже 3 796 заболевших, только за вчерашний день скончались еще 25 человек.

Выздороветь за минувшие сутки удалось 205 заболевшим. Таким образом, общее количество людей, которые смогли победить болезнь возросло до 74 685 дончан.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коронавирус в Ростове-на-Дону на 10 апреля 2021: число зараженных перевалило за 83 тысячи.

Мы собрали все новости о коронавирусе в Ростове-на-Дону на 10 апреля 2021.

ВНИМАНИЕ!

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Viber, «ВКонтакте» и следите за новостями.

Добавьте «КП - Ростов-на-Дону» в основные источники в Яндекс.Новостях и в избранное на сервисе Google Новости.

АЛЛО!

Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» в Ростове-на-Дону на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

Еще больше новостей на нашем радио в Ростове на 89,8 FM.