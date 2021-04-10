Ростовские власти примутся за ремонт переулка Семашко в ближайшее время

В Ростове к 1 сентября отремонтируют переулок Семашко Фото: "КП" Архив

В донской столице в скором времени начнется ремонт переулка Семашко. Такое решение было принято городскими властями и уже ведется поиск подрядчика. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Инициатором тендера является Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры. Аукцион будет проводиться в электронной форме. Согласно документации, выбранному подрядчику необходимо будет отремонтировать участок переулка Семашко от улицы Максима Горького до улицы Московской. На выполнение работ планируется выделить 7,55 миллиона рублей.

К работам можно будет приступать сразу после заключения контракта. А закончить ремонт улицы необходимо к 1 сентября 2021 года.

Заявку на участие в аукционе можно будет подать до 15 апреля, подрядчик будет выбран уже на следующий день. Деньги на проведение ремонта будут выделены из городского, областного и даже федерального бюджета.

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Финансирование будет идти из городского бюджета.

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