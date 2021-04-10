Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 10 апреля: загруженность на дорогах четыре балла

Загруженность дорог оценивается на четыре балла. Фото: Яндекс.Пробки

Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 10 апреля - обзор дорожной ситуации от «КП-Ростов». Рассказываем, какие участки лучше объехать прямо сейчас.

В данный момент загруженность на дорогах оценивается в четыре балла. По данным «Яндекс.Карты», в настоящее время самая загруженная дорога на проспекте Михаила Нагибина. Пробка стоит от улицы Текучева до улицы Ларина.

Также движение затруднено на улице Немировича-Данченко, Вавилова и Стадионной. Максимальная скорость движения на этих участках составляет от одного до трех километров в час. Затор образовался и на улице Шеболдаева в районе РГУПСа.

С трудом можно проехать по улице Зоологической, Нариманова и проспекте Ворошиловском.

Автомобилистам лучше поискать пути в объезд этих улиц.

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