Алана Мамаева заявила, что не примет мужа с доходом в 60 тысяч рублей

Алана Мамаева отшила перспективных женихов. Фото: аккаунт Аланы Мамаевой в Инстаграм Фото: Соцсети

Бывшая жена футболиста ФК "Ростов" Павла Мамаева отшила "женихов" с разными кошельками. Алана ответила на вопросы своих подписчиков.

Девушке задавали вопросы на разные темы. Некоторые фолловеры поинтересовались, на какой диете сидит Алана Мамаева, другие же просто сделали комплименты ее фигуре и внешности. Разумеется, не оставили девушку в покое и желающие узнать об их дальнейших отношениях с Павлом. В этом вопросе Алана оказалась категоричной и заявила, что у ее бывшего супруга нет ни единого шанса на возобновление отношений.

После такого заявления девушке сразу же начали сыпаться предложения о замужестве. Но поклонники не просто предлагали Алане занять место спутницы их жизни, но и сразу уточняли, подойдет ли ей их доход. Но суммы Мамаеву в восторг не привели - ей предлагали 60, 130 тысяч и даже миллион. Но девушка заявила, что доход мужчины должен быть таким, чтобы его женщина не задавала назойливый вопрос "Когда зарплата?"

Фото: аккаунт Аланы Мамаевой в Инстаграм Фото: Соцсети

Фото: аккаунт Аланы Мамаевой в Инстаграм Фото: Соцсети

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