Болельщики ФК "Ростов" оказались разочарованы проигрышем любимой команды

Фанаты оказались разочарованы проигрышем "Ростова". Фото: ФК "Ростов"

После проигрыша донского футбольного клуба болельщики покидали стадион со скорбными лицами. Своими эмоциями они делились в различных пабликах в соцсети.

Фанаты, разумеется, пытались найти виноватого в произошедшем. Некоторые винили наставника "желто-синих" Валерия Карпина и уверяли, что он плохо тренирует команду. Другие же считали виноватыми самих игроков, якобы они расслабились и не играли в полную силу.

"Мне жаль болельщиков, которые приходят смотреть матчи на домашней арене и покидают стадион с таким разочарованием", - написал один из болельщиков.

"Навесы, навесы и надежда на всемогущего Соу. Нет умного полузащитника, каким был Еременко", - высказался раздосадованный фанат.

"Пожалуй после именно этого матча,когда были настолько беззубы в атаке, захотелось,чтобы Карпин подал в отставку", - поделился мнением ростовчанин.

"Сбросьте "Ростов" до заводских настроек", - предложил горожанин.

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