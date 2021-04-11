14-летняя мотоледи пострадала после столкновения с иномаркой в Ростовской области

В Ростовской области школьница-мотоциклистка пострадала в столкновении с иномаркой Фото: "КП" Архив

В донском регионе произошла авария, в которой пострадала местная школьница. Об этом сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - говорится в тексте сообщения.

Инцидент произошел в субботу, 10 апреля, около половины шестого вечера в городе Миллерово. По предварительным данным, 34-летний водитель автомобиля Hyundai Solaris ехал по улице Российской и в районе дома № 51 решил повернуть налево, но не убедился в безопасности своего маневра. В результате этого он столкнулся с мотоциклом Kayo под управлением 14-летней школьницы.

В результате аварии девочка получила различные травмы, причиной спасшей ей жизнь стал шлем, необходимый по технике безопасности. Она была госпитализирована медиками прибывшей к месту происшествия скорой помощи. Стоит отметить, что пострадавшая не имела водительских прав, а мотоцикл был ей подарен на день рождения родителями.

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Пострадавших доставили в больницу.

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