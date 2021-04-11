Азовчанин Алексей Прохин оказался умнее Александра Вассермана

Азовчанин обыграл Анатолия Вассермана в "Своей игре". Фото: администрация Азова

Житель Ростовской области поучаствовал в телевикторине "Своя игра" и стал ее победителем. Об этом сообщает администрация города Азова.

- Житель Азова Алексей Прохин с разгромным счётом обыграл одного из главных интеллетуалов страны Анатолия Вассермана, - говорится в тексте сообщения.

Эфир игры был показан на одном из центральных каналов страны в субботу, 10 апреля. Стоит отметить, что в течение всех трех туров Алексей был лучшим по сумме очков.

Он вышел в финал и сыграл против Анатолия Вассермана. Прохин смог ответить на итоговый вопрос и стал победителем викторины. Таким образом, по сумме очков, он, более чем в сорок раз, обыграл одного из главных интеллектуалов страны по количеству баллов. На табло Прохина по итогу светилась цифра 29 100, а у Анатолия Вассермана всего 700.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Что произошло после матча "Ростов" - "Рубин": игра была напряженной и закончилась в пользу гостей.

Что произошло после матча "Ростов" - "Рубин": стадион посетили более 15 тысяч зрителей.

ВНИМАНИЕ!

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Viber, «ВКонтакте» и следите за новостями.

Добавьте «КП - Ростов-на-Дону» в основные источники в Яндекс.Новостях и в избранное на сервисе Google Новости.

АЛЛО!

Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» в Ростове-на-Дону на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

Еще больше новостей на нашем радио в Ростове на 89,8 FM.