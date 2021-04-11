Смертельная авария с мотоциклом произошла в хуторе под Ростовом

В Ростовской области произошла смертельная авария с мотоциклом Фото: "КП" Архив

В донском регионе случилась смертельная авария с участием мотоцикла. Об этом сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - говорится в тексте сообщения.

Инцидент произошел в субботу, 10 апреля, около половины восьмого вечера в хуторе Калинин Мясниковского района. По предварительным данным, 35-летний водитель автомобиля Hyundai Solaris, будучи в нетрезвом состоянии, ехал по улице 1-я Советская. В районе дома № 24 он решил повернуть налево и не пропустил мотоцикл Kawasaki под управлением 25-летнего водителя.

В результате этого произошло столкновение. Водитель мотоцикла получил травмы разной степени тяжести и был госпитализирован медиками прибывшей к месту происшествия скорой помощи. В больнице он скончался от полученных повреждений. Стоит отметить, что шофер двухколесного транспорта не имел водительских прав категории А.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14-летняя мотоледи пострадала после столкновения с иномаркой в Ростовской области.

Железного коня ей подарили родители, а водительских прав девочка не имела.

ВНИМАНИЕ!

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Viber, «ВКонтакте» и следите за новостями.

Добавьте «КП - Ростов-на-Дону» в основные источники в Яндекс.Новостях и в избранное на сервисе Google Новости.

АЛЛО!

Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» в Ростове-на-Дону на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

Еще больше новостей на нашем радио в Ростове на 89,8 FM.