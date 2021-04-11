На ростовской набережной стартовали съемки мини-сериала

В Ростове начались съемки сериала. Фото: "Это Ростов" Фото: Соцсети

В донской столице начались съемки мини-сериала "Кузница счастья". Съемочная группа работает на улице Береговой. Об этом горожане рассказали в одном из городских пабликов соцсети, показав на фото и видео отрывки съемочного процесса.

Главные роли в этом сериале сыграют знаменитые актеры Дмитрий Пчела, Валерия Ланская и Максим Щеголев. Режиссер картины Валерий Девятилов. Съемки стартовали в Ростове-на-Дону 11 апреля. Подробности сюжета пока не разглашаются.

Известно лишь то, что в картине будет лишь четыре серии. Продолжительность каждой из них 47 минут. Теперь ростовчанам остается лишь ожидать выхода сериала, чтобы увидеть в нем знакомые места и любимых актеров.

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Имя актера, который сыграет главную роль, остается в тайне до премьеры.

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