Новой коронавирусной инфекцией в Ростовской области оказались заражены еще 239 человек

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 239 человек Фото: "КП" Архив

В Ростовской области за минувшие сутки новой коронавирусной инфекцией заразились 239 человек. Общее количество заболевших возросло до 83 482 человек. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

- Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 1986. Коэффициент распространения инфекции – 0,99, - говорится в тексте сообщения.

В тяжелом состоянии в настоящее время находятся 184 местных жителя. За их жизни изо дня в день борются врачи, тяжело больные подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Радует лишь то, что за минувшие сутки от коронавируса не скончался ни один человек. Общее количество летальных исходов осталось тем же, что и вчера - 3 796 человек.

Вчера победить опасную болезнь смог 201 человек. Таким образом, общее количество выздоровевших достигло 74 886 дончан.

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