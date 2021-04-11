Наибольший процент зараженных коронавирусом приходится на людей среднего возраста

Чаще всего от коронавируса страдают люди среднего возраста Фото: "КП" Архив

В Ростовской области коронавирусом за минувшие сутки заразились 239 человек. Общее число заболевших приближается к 83,5 тысячам человек.

В числе новых заболевших самый большой процент приходится на людей среднего возраста. Вслед за ними по количеству идет молодежь, но эта категория ростовчан страдает от заболевания немного меньше. Пожилые люди тоже нечасто подхватывают опасный вирус. И наконец, меньше всего с инфекцией сталкиваются старики и дети.

- Среди новых заболевших 29,3% - в возрасте от 18 до 45 лет; 36,8% - от 46 до 65 лет; 18,4% - от 66 до 79 лет; 6,7% - старше 80 лет; 8,8% - дети, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

К счастью, за минувшие сутки не было зарегистрировано ни одного летального исхода.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Новой коронавирусной инфекцией в Ростовской области оказались заражены еще 239 человек.

Выздороветь за сутки смог 201 заболевший.

ВНИМАНИЕ!

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Viber, «ВКонтакте» и следите за новостями.

Добавьте «КП - Ростов-на-Дону» в основные источники в Яндекс.Новостях и в избранное на сервисе Google Новости.

АЛЛО!

Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» в Ростове-на-Дону на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

Еще больше новостей на нашем радио в Ростове на 89,8 FM.