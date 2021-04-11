Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 11 апреля: городские дороги практически свободны

Загруженность дорог оценивается на два балла Фото: Яндекс.Пробки

Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 11 апреля - обзор дорожной ситуации от «КП-Ростов». Рассказываем, какие участки лучше объехать прямо сейчас.

В данный момент загруженность на дорогах оценивается в два балла. По данным «Яндекс.Карты», самой загруженной улицей на данный момент является Немировича-Данченко. Небольшой затор образовался и на улице Вавилова.

В результате произошедшего ДТП пробка появилась и на улице Таганрогской. Авария произошла на перекрестке с улицей Гагаринской. Пробка стоит именно до этого пересечения и начинается от проспекта Горшкова.

По остальным улицам города в данный момент можно передвигаться свободно.

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