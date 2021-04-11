Ростовчанки развели на деньги любителя стриптиза и плотских утех

В Ростове местные жительницы развели на деньги жителя Москвы Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В ростовских соцсетях появилась информация о том, что две молоденькие ростовчанки развели на деньги приезжего из Москвы.

35-летний житель столицы решил отдохнуть в местном стриптиз-клубе после просмотра достопримечательностей, так как не успел заполучить никого из ростовских красавиц. Запикапить их на улице оказалось не так-то просто.

В баре его встретили сразу две красотки. Парень решил не выбирать и позабавиться с обеими. Он предложил им не терять время и переместиться в гостиницу. Дамы согласились, там он выложил за все удобства порядка 20 тысяч рублей. Но как только деньги были потрачены, из виду скрылись и сами ростовчанки. Обещанных интим-услуг гость из Москвы не получил, а о плохом отношении к туристам он заявил в ближайший отдел полиции.

- По опубликованным в интернете сведениям о возможных неправомерных действиях проводится проверка, - прокомментировали произошедшее в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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