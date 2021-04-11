"Ростов-Дон" не смог выйти в "Финал четырех"

Ростовские гандболистки не вышли в "Финал четырех" Фото: "КП" Архив

Ростовскому гандбольному клубу не удалось выйти в «Финал четырёх» Лиги чемпионов. Об этом сообщили в пресс-службе ГК "Ростов-Дон".

В субботу, 10 апреля, гандболистки уступили норвежскому "Вайперсу" со счетом 27:34. А в ответном матче, который состоялся в воскресенье, 11 апреля, сыграли вничью - 23:23. Оба матча прошли в России из-за того, что в Норвегии еще действуют коронавирусные ограничения.

В ответном матче на поле в составе ростовчанок вышла разыгрывающая Грас Заади, на ее счету числится 10 забитых мячей. Еще четыре гола забила Юлия Манагарова, а также три подарила Владлена Бобровникова.

Стоит отметить, что в четвертьфинальных матчах не приняли участия травмированные гандболистки сборной России Полина Кузнецова, Анна Вяхирева и Ярослава Фролова.

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В 22 матчах дончанки одержали 22 безоговорочные победы.

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