Ростовчанам вернут автобус № 98

На ростовские улицы снова вернут автобус № 98 Фото: "КП" Архив

В Ростове-на-Дону после многочисленных просьб местных жителей городские власти приняли решение вернуть на маршрут автобус № 98. Он будет курсировать от станции Первомайская до жилого комплекса «Красный Аксай». Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Департамент транспорта Ростова уже занялся поисками перевозчиками. Согласно документации, автобусы на этом маршруте должны быть не старше 10 лет. Минимум 50% из них должны быть оснащены двигателями экокласса Евро-4 и выше, системами кондиционирования воздуха. А также они должны предоставить возможность для пользования маломобильной категории граждан.

С выбранным победителем заключат контракт, который будет действовать с 1 июня 2021 года до 31 июля 2023 года.

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Такие меры были приняты из-за ремонта электрических проводов.

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