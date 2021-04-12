Неосторожное обращение с огнем стало причиной пожара в Ростовской области

В Ростове загорелся частный дом Фото: "КП" Архив

В донском регионе загорелся частный дом, в момент возгорания в нем находились люди. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

- Для ликвидации пожара от МЧС привлекались шесть человек личного состава и две единицы техники, - говорится в тексте сообщения.

Инцидент произошел в воскресенье, 11 апреля, около половины девятого вечера в городе Таганроге. На улице Александровской загорелся частный дом. Соседи почувствовали острый запах гари и увидели, после чего незамедлительно вызвали пожарных к месту происшествия.

К моменту приезда огнеборцев пламенем было охвачено пять квадратных метров. Благодаря оперативным действиям пожарных, из огня были спасены шесть человек. После этого пожарные взялись за тушение. Локализовать возгорание им удалось в в 20:28, а полностью пламя было потушено уже через две минуты. Причиной возникновения пожара было названо неосторожное обращение с огнем.

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В МВД уже назвали предварительные причины произошедшего.

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