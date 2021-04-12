В Ростове-на-Дону высадили 260 фруктовых деревьев

День древонасождения в микрорайоне "Красный Аксай". Автор фото: ГК "ЮгСтройИнвест"

10 апреля в Ростове-на-Дону было высажено 260 фруктовых деревьев. Они появились в микрорайонах «Красный Аксай» и «Вересаево», благодаря тому, что к общегородскому Дню древонасаждения присоединилась группа компаний «ЮгСтройИнвест».

Так, собственный фруктовый сад — отличительная черта этих микрорайонов. Он делает дворы еще краше. А когда саженцы подрастут и начнут давать первые плоды, жители смогут не только наслаждаться прогулками в тени деревьев, но и собирать урожай — угощаться спелыми яблоками, грушами и сливами, выращенными своими руками во дворе дома.

Семья из микрорайона "Вересаево" посадила свое именное дерево. Автор фото: ГК "ЮгСтройИнвест"

— Благоустройству мы уделяем особое внимание. По инициативе генерального директора Юрия Ивановича Иванова мы поддерживаем добрую донскую традицию дважды в год высаживать молодые деревья, - рассказали в ГК «ЮгСтройИнвест». - Впервые День древонасаждения мы провели два года назад. В озеленении с удовольствием принимают участие и жители. За это время в наших микрорайонах мы высадили более 2000 деревьев. Приятно видеть их зелеными, красивыми и уютными!

Кроме того, в своих проектах компания делает акцент и на создание комфортной среды: микрорайоны украшают зеленые аллеи с арт-объектами и благоустроенными местами для отдыха жителей.

В частности, в экорайоне «Вересаево» благоустроены две аллеи. Всего же будет семь утопающих в зелени аллей с оригинальным благоустройством. Уже в мае появится и аллея с фонтаном. А в экорайоне «Вересаево» месяц назад открылся детский сада-ясли на 300 мест с младенческой группой. Там же завершается строительство школьного комплекса на 1434 учащихся. Проектом предусмотрено возведение и второго ясли-сада на 300 мест.

Жители "Красного Аксая" посадили деревья с именными табличками. Автор фото: ГК "ЮгСтройИнвест"

Эксперты отмечают, что сегодня ГК «ЮгСтройИнвест» — один из самых социально ответственных застройщиков России: в своих микрорайонах реализует концепцию комплексного строительства — вместе с домами возводится вся необходимая социальная инфраструктура.