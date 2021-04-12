Жители Ростовской области стали тратить больше денег на обслуживание машин

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Дончане значительно увеличили расходы на весеннее обслуживание автомобилей. Только за последние две недели 33,9 миллионов рублей, а это на 7% больше, чем за предыдущие две недели, были потрачены на автосервис, автотовары, бензин и замену шин. Об этом говорит статистика эквайрингового бизнеса ВТБ.

Аналитики также составили рейтинг конкретных трат на машины. Так, на покупку автотоваров и запчастей в Ростовской области потратили больше 11 миллионов рублей. К предыдущим двум неделям расходы в этой категории увеличились на 13%.

При этом на покупку новых летних шин в магазинах дончане потратили за две недели в 1,7 раза больше, чем за предыдущие пару недель до этого.

На бензин за последние две недели ростовчане потратили свыше 19 млн рублей. Это на 4% больше, чем двум неделями ранее. На столько же увеличилось и количество транзакций на АЗС, работающих на эквайринге ВТБ. Средний чек в этой категории составляет 1 тыс. рублей.

- Для автомобилистов весна стартует тогда, когда дороги освобождаются от снега. В этом году, несмотря на обильные снегопады в конце зимы и начале календарной весны, снег в столице и городах европейской части России растаял на дорогах довольно быстро, поэтому часть автовладельцев поспешила подготовить автомобиль к весне. Однако ажиотаж в автосервисах и станциях шиномонтажа продлится до конца апреля, так как многие, опасаясь весенних заморозков и гололеда, предпочитают дождаться устойчивой теплой погоды, - прокомментировал вице-президент, руководитель департамента эквайринга ВТБ Алексей Киричек.