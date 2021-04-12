Донские синоптики прогнозируют теплую, но дождливую неделю

Сегодня, 12 апреля, местами пройдет умеренный дождь Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области синоптики прогнозируют теплую, но дождливую неделю. Так, например, облачность и кратковременные осадки ежедневно - с 12 до 17 апреля - ожидают в Ростове, Зернограде, Цимлянске и Зимовниках.

В этот период температура воздуха будет колебаться от + 13 до + 20 градусов, в зависимости от района. При этом, ближе к субботе столбики термометров опустятся на 2-3 градуса. В воскресенье выглянет солнце, будет небольшая облачность, без осадков. Такую нестабильную погоду обещают до конца апреля.

Сегодня, 12 апреля, местами пройдет умеренный дождь. Ветер - северо-восточный и восточный 6-11 м/с с порывами до 12-14 м/с.