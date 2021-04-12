Главврач ЦГБ: «Пациента, к которому не успела «скорая», нельзя было спасти»

Трагический случай произошел 6 апреля Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жителя хутора Родники, к которому из-за плохой дороги не успела доехать «скорая», нельзя было спасти. Об этом в эфире «Пятого канала» сообщил главный врач ЦГБ Кагальницкого района Иван Наплеков.

- Пациент длительное время был в тяжелом состоянии. Он не обращался за медпомощью. Почти пять дней не вставал, не ходил и не разговаривал. Если бы «скорая» прибыла вовремя, помочь она, к сожалению, уже ничем бы не смогла, - заявил медик.

Ранее журналисты «КП – Ростов-на-Дону» выяснили, что этот трагический случай произошел 6 апреля. Мужчина умер в ожидании врачей, которые не смогли быстро приехать - автомобиль застрял в грязи, и его вытягивали трактором. Сейчас все детали уточняют следователи.