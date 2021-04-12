В Ростовской области поймали нарушителя с контрафактом на 3 млн рублей

Груз был задержан на автомобильном пункте пропуска Матвеев Курган Фото: пресс-служба Южного таможенного управления

В Ростовской области при осмотре грузовика DAF обнаружили более 9 тонн контрафакта. Речь идет об одежде, обуви и аксессуарах. Все эти вещи были некачественными. Кроме того, их незаконно пометили знаками известных товарных брендов. Об этом сегодня, 12 апреля, сообщили в пресс-службе Южной оперативной таможни.

- Уже направили запросы 96 правообладателям. Сумма ущерба составила более 3,5 миллионов рублей. По факту произошедшего завели 21 административное дело, - добавили в ведомстве.

Груз был задержан на автомобильном пункте пропуска Матвеев Курган, он принадлежал предпринимателю из Украины.

Ранее в Ростове обнаружили контрафакт табака на 80 миллионов. Тогда арестовали четверых местных жителей.