В Аксае 13-летний мальчик попал под колеса иномарки

Жителям Дона напоминают: около переходов нужно быть особенно внимательными Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Аксае на улице Садовой 13-летний мальчик попал под колеса Renault Sandero. Ребенка с травмами увезли в больницу. Несчастный случай произошел утром 12 апреля, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД.

По предварительным данным, водитель сбил школьника на «зебре». Сейчас правоохранители уточняют детали и причины ДТП. Жителям Дона напоминают: около переходов нужно быть особенно внимательными, на таких участках следует всегда снижать скорость.

Несколько дней назад, уже в городе Гуково, произошел похожий случай. Там пострадала школьница, которую сбил водитель Opel Kadett.