В Ростовской области высадили более 200 тысяч деревьев и кустарников

В том числе участники акции укоренили саженцы на берегах реки Темерник и в ростовском парке имени Октября Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области улицы, скверы, пришкольные участки и лесничества украсили новыми зелеными насаждениями. Всего завезли более 200 тысяч деревьев и кустарников, также разбили цветочные клумбы, сообщает министерство природы региона.

Все эти работы проверили в рамках Дня древонасаждений в эту субботу, 10 апреля. В том числе участники акции укоренили саженцы на берегах реки Темерник, в ростовском парке имени Октября, на территории СНТ «Импульс», а также в районе церкви Сурб-Хач. Теперь жители Дона смогут любоваться молодыми ивами, катальпами и черемухой.

В прошлом году, несмотря на режим самоизоляции, в регионе высадили больше 27 тысяч деревьев и почти 13 тысяч кустарников. Благоустроили при этом около 5,5 тысячи квадратных метров газонов.