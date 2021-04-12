Команда Ростовской АЭС выступит на чемпионате профмастерства REASkills-2021

Фото: Управление информации и общественных связей Ростовской АЭ

Стартовал V дивизиональный чемпионат профессионального мастерства REASkills-2021, который пройдет 12-16 апреля в очном формате на пяти площадках - в Балаково, Екатеринбурге, Нововоронеже, Удомле и Чебоксарах. В нем примут участие 355 лучших специалистов концерна "Росэнергоатом". Из них 182 конкурсанта и 173 эксперта.

Бороться за титул лучшего в профессии будут 11 работников Ростовской АЭС. Они покажут свое мастерство в восьми компетенциях: экология, охрана труда, электроника, лабораторный химический анализ, ремонт механического оборудования, технологические системы энергетических объектов, промышленная автоматика и инженерное мышление (каракури).

Конкурсантам предстоит решать профильные задачи, разработанные с учетом не только заданий чемпионатов мира и крупных промышленных чемпионатов по каждой из компетенций, но и производственной специфики предприятий Госкорпорации «Росатом».

Дивизиональный чемпионат REASkills является отборочным туром перед отраслевым чемпионатом профессионального мастерства AtomSkills и самым масштабным в России соревнованием профессионального мастерства среди молодых специалистов крупнейших отечественных промпредприятий - WorldSkills Hi-Tech.