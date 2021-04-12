В Ростове до конца недели будет пасмурно и дождливо

Сегодня местами уже прошел умеренный дождь Фото: Михаил ФРОЛОВ

В донской столице до конца недели прогнозируют дожди и облачность. При этом будет тепло – температура воздуха в разные дни будет колебаться от 11 до 18 градусов. Такой прогноз сделали в Гидрометцентре.

По данным синоптиков, дожди можно ожидать в течение понедельника, во вторник, пятницу и субботу. В первый выходной столбики термометров немного опустятся, но уже на следующий день снова поднимутся примерно на 3 градуса.

Похожую погоду обещают в других районах Дона. Сегодня, 12 апреля, местами уже прошел умеренный дождь. На территории региона пока хозяйничает северо-восточный ветер с порывами до 12-14 м/с.