Лихачи на автобусах: в Ростове за нарушения наказали двух водителей

Один из водителей во время гонки с коллегой пересек двойную сплошную Фото: группа в Instagram rostovnews61

В Ростове вычислили и наказали за нарушения двух водителей пассажирских автобусов. Теперь лихачи выплатят штрафы – по 2 и 5 тысяч рублей соответственно. Об этом сегодня, 12 апреля, рассказали в отделе пропаганды УГИБДД.

Расследование провели после сообщений очевидцев. Люди сняли опасное вождение на камеры своих телефонов и видеорегистраторов и опубликовали все в соцсетях.

Первый случай произошел 5 апреля. Тогда мужчина, управлявший автобусом №83, во время маневра перегородил проезд по Ворошиловскому. Правоохранителям он пояснил, что «при перестроении не рассчитал траекторию движения».

Во втором случае, это было 9 апреля, во время гонки с коллегой водитель пересек двойную сплошную. Он в свою очередь заявил автоинспекторам, что «не рассчитал радиус поворота при объезде».