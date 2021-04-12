Для жителей ростовских СНТ могут увеличить тариф на вывоз мусора

В пресс-службе регионального оператора пообещали разъяснить ситуацию Фото: сайт ГК "Чистый город"

Стоимость вывоза мусора для жителей ростовских садовых товариществ может увеличиться на треть, заявил депутат Евгений Федяев.

По его словам, к такому итогу ведут действия регионального оператора, который временно не подписывает прямые договоры. Именно из-за этого, по мнению депутата, люди будут платить больше уже с начала июля.

Журналисты «КП – Ростов-на-Дону» обратились за комментарием напрямую к регоператору, в компанию «Чистый город». Там информацию не стали подтверждать, но пообещали в ближайшее время разъяснить ситуацию.

Зона деятельности «Чистого города» - Ростов и Мясниковский район. Всего обслуживают около 1,2 миллиона человек.