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Общество12 апреля 2021 15:48

Больше тысячи жителей Дона остались без электричества из-за долгов

Самые злостные неплательщики живут в Ростове, Батайске, Новочеркасске, Таганроге и Шахтах
Ангелина СКИБА
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Общая сумма долга перед ресурсоснабжающей компанией составляет 164 миллиона рублей

Общая сумма долга перед ресурсоснабжающей компанией составляет 164 миллиона рублей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С начала 2021 года из-за долгов без электричества остались более тысячи жителей Дона. Об сообщили сегодня, 12 апреля, в пресс-службе «ТНС энерго Ростов-на-Дону».

- Только в прошлом месяце мы направили 38 тысяч уведомлений. Общая сумма долга составляет 164 миллиона рублей, - добавили в ресурсоснабжающей компании.

Наибольшее количество должников находятся в Ростове, Батайске, Новочеркасске, Таганроге и Шахтах. Жителям региона напоминают: за просроченную задолженность не только начисляют пеню, дело может дойти и суда.

Таких примеров много, есть санкции и за другие виды долгов. Например, совсем недавно мужчина лишился своего Porsche Macan. Он не выплатил 52 штрафа ГИБДД и 139 тысяч рублей налогов.