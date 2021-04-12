Республика Калмыкия готовится к празднованию 76-й годовщины Победы

Акцию "Бессмертный полк" проводили даже в дни пандемии. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Республике Калмыкия активно ведется подготовка к празднованию 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в пресс-службе Главы Калмыкии.

— Всероссийская акция «Бессмертный полк» пройдет с соблюдением социальной дистанции, — рассказал Глава республики Бату Хасиков.

Запланировано торжественное прохождение колонны военной и специальной техники. В прошлом году оно было организованно впервые.

Также принесут дань уважения ветеранам-фронтовикам, каждого поздравят индивидуально. В этом году, как и в прошлом, будут разные акции для молодежи.

В настоящий момент в Калмыкии ведется работа по благоустройству памятных объектов.