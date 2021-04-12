В апреле в Республике Калмыкия пройдет фестиваль тюльпанов

Для праздника цветения готовится насыщенная программа. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Калмыкии 24 апреля состоится фестиваль тюльпанов, об этом сообщили в Правительстве Республики.

— Фестиваль – действенный инструмент сохранения экологии нашей степи, способ привлечь внимание к сохранению тюльпанов, — отметил Глава Республики Бату Хасиков.

В месте произрастания большого количества тюльпанов, в Приютненском районе, подготовят территорию для посещения. Там будут дежурить экологические патрули и волонтеры.

В Целинном районе организуют этнографический хотон, Город мастеров, Арт-зону, молодежную зону «Теегин Fest», спорт зону и фудкорт. Также пройдут состязания по национальным видам спорта, выставка-ярмарка, мастер-классы, катание на лошадях и верблюдах.

В настоящий момент рассматриваются предложения для программы фестиваля, которые поступают от деятелей культуры, туроператоров и активных жителей.