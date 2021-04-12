В ГК «Чистый город» прокомментировали ситуацию с тарифами на вывоз мусора

Сейчас тариф на вывоз мусора составляет 110,72 рублей в месяц с человека Фото: сайт ГК "Чистый город"

В ГК «Чистый город» прокомментировали ситуацию с вывозом мусора и тарифами для жителей садоводческих товариществ Ростова и Мясниковского района.

- Договор можно заключать напрямую или через СНТ. При этом при оформлении прямого договора платят по утвержденному в регионе тарифу. Он составляет 110,72 рублей в месяц с человека. Если прямой договор отсутствует, вывоз мусора оплачивает СНТ, - разъяснили «КП – Ростов-на-Дону» в пресс-службе регоператора.

В случае массовых запросов «Чистый город» даже готов организовать выезды менеджеров, которые помогут людям оформить необходимые бумаги. Сделать это можно и самостоятельно, через сайт компании.

Таким образом, своим комментарием пресс-служба регионального оператора опровергла заявление депутата Евгения Федяева. По его мнению, стоимость вывоза мусора уже с июля может увеличиться из-за того, что с жителями товариществ не подписывают прямые договоры.