Ростовчанка Дарья Рязанова завоевала бронзу чемпионата Европы

Соревнования уже завершились, всего за медали поборолись 300 человек Фото: cайт администрации Ростова-на-Дону

Ростовчанка Дарья Рязанова завоевала в Москве бронзу чемпионата Европы по тяжелой атлетике. Об этом стало известно сегодня, 12 апреля.

Спортсменка оказалась одной из сильнейших среди соперниц до 87 кг. По сумме подходов она подняла 240 кг. Соревнования уже завершились, всего за медали поборолись 300 человек.

В феврале Дарья Рязанова также завоевала серебро Кубка России, а в прошлом году в этом же турнире она взяла золото, набрав в сумме двоеборья 225 кг: рывок - 100 кг, толчок - 125 кг.