В Ростове мужчина насмерть забил молотком гражданскую супругу

Мужчина забил молотком свою гражданскую жену в Ростове Фото: Предоставлено пресс-службой Следственного комитета

В Ростове местный житель оказался под стражей после убийства своей гражданской жены. Об этом сообщили в пресс-службе следственного комитета Ростовской области.

- В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, - говорится в тексте сообщения.

Следователи выяснили, что 38-летний ростовчанин 8 апреля пришел в квартиру, где жил вместе со своей 40-летней гражданской супругой. Между ними возник конфликт на почве личной неприязни, мужчина бросился на свою сожительницу с молотком и несколько раз ударил ее по голове.

С тяжелыми повреждениями пострадавшую доставили в медицинское учреждение, где она скончалась, несмотря на все усилия врачей. В отношении ее гражданского мужа было заведено уголовное дело по статье 105 УК РФ "Убийство".

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Мужчину задержали.

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