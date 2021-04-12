С 1 июля в Ростовской области изменятся тарифы на вывоз мусора

Потребители Красносулинского МЭОК будут платить на 10 процентов меньше Фото: сайт правительства Ростовской области

В Ростовской области с 1 июля снизится тариф для потребителей Красносулинского, Морозовского и Сальского МЭОКов – на 10 процентов, 1,14 и 0,1 процента соответственно. Об этом сегодня, 12 апреля, сообщили донские власти.

Однако в ряде других территорий плата за услугу возрастет. В зоне действия Новочеркасского МЭОК - на 2,9 процента, в Волгодонском, Неклиновском и Мясниковском районах - на 5,4 процента.

- Для потребителей, не относящихся к категории "население", оплата увеличится в диапазоне 32,7-56 процентов, - прокомментировали в пресс-службе правительства Ростовской области.

Ранее о грядущем повышении тарифов в садовых товариществах Ростова и Мясниковского района заявил депутат Евгений Федяев. Региональный оператор – ГК «Чистый город» - уже дал комментарий по этому поводу.