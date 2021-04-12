В торговом центре Таганрога открыли дополнительный пункт вакцинации против COVID-19

Всего в Таганроге работает 13 пунктов вакцинации. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Таганроге в торговом центре, находящемся на улице Большая Бульварная, 15, открыли дополнительный пункт вакцинации против коронавирусной инфекции.

— Он будет работать при наличии вакцины в субботу с 9.00 до 14.00 и в воскресенье с 12.00 до 19.00, — рассказали в администрации города.

В Таганрог поступила вакцина для 10 200 человек. Первый компонент вакцины получили 9 825 горожан, завершили вакцинацию 6 030 человек. В «листе ожидания» находятся 6 208 таганрожцев. Новую партию вакцины должны доставить в ближайшее время.

Медикам будут помогать волонтеры – студенты Таганрогского медицинского колледжа. Управление здравоохранения планирует открыть пункт вакцинации и в ТЦ «Мармелад».

Всего в Таганроге работает 13 пунктов вакцинации, из них два – на базе крупных предприятий: «ТАГМЕТ» и «Красный Котельщик».