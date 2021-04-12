В Ростове жители Левенцовки жалуются на бездомных собак

Стаи бродячих собак кошмарят жителей Западного.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Жители Левенцовского жилого района Ростове разместили обращение на сайте «Благоустройство города» с жалобой на бездомных собак.
— В районе пешеходной дорожки через поле, расположенное между домами Еременко, 100 и Еременко, 106, постоянно бегают стаи крупных бездомных собак, — говорится в сообщении.
Автор уточняет, что были случаи нападения на детей, которые шли в школу через это место. В «Городском центре управления численностью безнадзорных животных» на звонки не отвечали.
Спустя некоторое время в интернет-сервисе появился ответ ведомства на обращение. В нем говорится, что заявка принята и будет решена в порядке очереди.