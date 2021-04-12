В Ростовской области от коронавируса смогли излечиться более 75 тысяч человек

В Ростове более 75 тысяч человек выздоровели от коронавируса Фото: "КП" Архив

В донском регионе за весь период буйства новой коронавирусной инфекции излечиться от нее смогли более 75 тысяч жителей. В настоящее время количество выздоровевших составляет 75 089 человек. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Только за минувшие сутки победить смертельно опасную болезнь смогли 203 человека. Но количество заболевших продолжает расти. За вчерашний день инфекцию подхватили 238 человек. Таким образом, число заболевших возросло до 83 720 дончан.

К счастью, за прошедшие сутки не было зафиксировано ни одного смертельного случая от коронавируса - уже два дня подряд. Общее число жертв коронавируса в регионе сохраняется на уровне 3 796 человек.

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