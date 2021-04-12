В Усть-Донецком районе высадили более четырех тысяч крымских сосен

В Усть-Донецком районе высажены более 4 тысяч деревьев. Фото: правительство РО

В Усть-Донецком районе было высажено более четырех тысяч крымских сосен в рамках Международной акции «Сад памяти». Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области. Всего планируется высадить 27 миллионов деревьев – именно столько жизней унесла Великая Отечественная война.

В этом году особенные ребята из Ростовской области впервые приняли участие в акции. Они вместе со взрослыми занялись высадкой крымских сосен. После этого они выступили в качестве артистов небольшого концерта.

- Для Усть-Донецкого района высадка деревьев имеет особое значение. Для каждого из участников акции это возможность внести свою лепту в преображение донского края, - отметил заместитель губернатора Ростовской области Вадим Артемов.

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