В Ростове ищут подрядчика, который возьмет на себя ремонт дорог

В Ростове пять миллионов выделят на ремонт дорог Фото: Алексей БУЛАТОВ

В донской столице объявлен аукцион, по итогам которого определится подрядчик, который займется ремонтом городских дорог. Тендер объявила ростовская дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры. Об этом сообщается на сайте госзакупок. Победитель будет определен посредством электронного аукциона 23 апреля.

На выполнение работ планируется выделить 4,9 миллиона рублей. Деньги на это будут направлены из городской казны. Согласно документации, потенциальному подрядчику предстоит устранить деформации и повреждения асфальтобетонных покрытий на улично-дорожной сети традиционной асфальтобетонной смесью и с использованием струйно-инъекционного метода.

В настоящее время в городе только залатывают ямы на проезжих частях. Эти работы планируется завершить к 1 июня.

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