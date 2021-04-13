Шахтинские авиаремонтники устроили флешмоб ко Дню Космонавтики. Фото: "Это Ростов" Фото: Соцсети

В Шахтах работники местного авиационного ремонтного завода устроили тематический флешмоб ко Дню Космонавтики. Он состоялся в понедельник, 12 апреля, именно в этот день Юрий Гагарин впервые отправился в космос. О прошедшей акции рассказали пользователи в одном из ростовских пабликов в соцсети.

Мероприятие состоялось на территории авиационного ремонтного завода. В нем приняли участие около 40 человек.

- Сотрудники Шахтинского авиаремзавода в честь дня Космонавтики составили слово "Поехали!" из 35 машин, - написал один из участников и выложил фотографии получившейся композиции.

Пользователи незамедлительно отреагировали на публикацию.

«Вот это здорово! Молодцы! Не для меня, но все равно приятно», - написал один из комментаторов.

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