Донских полицейских поощрили за поимку злоумышленников, устроивших разбой на дороге

Сотрудников ГИБДД наградят за поимку злоумышленников, устроивших разбой на дороге. Фото: ГУ МВД по РО
В Ростовской области задержали двух мужчин, подозреваемых в совершении грабежа. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.
Инцидент произошел в Багаевском районе. Местная жительница возвращалась из местного хутора домой, в станицу Багаевскую, на велосипеде. Внезапно дорогу ей преградила машина, с пассажирского кресла которой вышел мужчина в маске с вырезами для глаз и попытался похитить хозяйственную сумку из багажной корзины. Но женщина крепко вцепилась в свое имущество, так как там находились еще два сотовых телефона и более восьми тысяч рублей. Нападавший попытался сесть в салон автомобиля, вырывая сумку из рук пострадавшей. В это время автомобиль поехал волоча за собой женщину, которая через несколько десятков метров все-таки отпустила сумку. Злоумышленник вместе с водителем поспешили скрыться с места происшествия. Потерпевшая незамедлительно обратилась в полицию.
- По приметам автомобиля, которые сообщила заявительница, полицейские сумели установить данные транспорта, составить на него ориентировку, после чего передали всем патрулирующим нарядам. Инспекторы ДПС остановили по поступившей ориентировке автомобиль и доставили его водителя и пассажира в отдел полиции, - говорится в тексте сообщения.
Злоумышленниками оказались двое мужчин 27 и 29 лет. В отношении них были заведены уголовные дела по статье 162 УК РФ «Разбой». Им избрана мера пресечения – заключение под стражу.
В полиции приняли решение поощрить сотрудников полиции, проявивших мужество и профессионализм в раскрытии преступления и задержании подозреваемых.
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