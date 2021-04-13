В Новочеркасске на 4 года осудили бывшего судебного пристава

Женщина без разрешения сняла арест с имущества должника Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Новочеркасске бывший судебный пристав-исполнитель получила 4 года тюрьмы за превышение полномочий. Она проведет срок в колонии общего режима, сообщили "КП - Ростов-на-Дону" в пресс-службе областной прокуратуры.

По данным ведомства, девушка в 2015 году без разрешения сняла арест с имущества должника, который сразу же продал часть вещей. Из-за этого с него не смогли взыскать более 6 млн рублей.

В марте по такой же статье задержали бывшего исполняющего обязанности председателя комитета имущественных отношений Азовского района. Следователи считают, что он нелегально передал участки в зоне санитарной охраны.