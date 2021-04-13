1 млрд рублей направят на улучшение жилищных условий в Ростовской области

Власти выделяют субсидии работникам здравоохранения и семьям с новорожденными Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2021 году жилищные условия улучшат для 1 442 жителей Дона. На эти цели из областной казны потратят более миллиарда рублей. Такая информация появилась на сайте правительства региона.

Помощь уже оказывают в рамках шести региональных программ, которые должны сделать ипотеку и жилье более доступными.

Так, например, власти выделяют субсидии работникам здравоохранения и семьям с новорожденными. Возможны льготное кредитование и поддержка при первоначальном взносе до 30 процентов.

Также накануне стало известно, что в Азове и Новочеркасске долгожданное жилье получат более 150 дольщиков. Всего на это выделят 201 млн рублей, область - 26 млн рублей.