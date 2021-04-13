В Ростовской области в 45 территориях выявили 236 случаев коронавируса

За 24 часа лаборатории проверили 1 092 анализа Фото: Алиса ТИТКО

По состоянию на 13 апреля, в Ростовской области за сутки коронавирусом заболели еще 236 человек. Это значит, что количество инфицированных с начала пандемии возросло до 83 956. Коэффициент распространения COVID-19 составляет 0,99.

Новые случаи зарегистрировали в 45 городах и районах Дона. Так, например, на пером месте Ростов - 93 случая, далее идут Каменск-Шахтинский и Шахты, где выявили по 9 положительных тестов. Третьим стал Таганрог - 8 заболевших.

Среди новых поступивших 35,2 процента - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 30,9 процента - от 46 до 65 лет, 4,7 процента - старше 80 лет, 4,2 процента - дети.

Лечение в стационарах сейчас получают 2 003 пациента. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 12 человек, на неинвазивной ИВЛ – 173.

Умерших за сутки не было. Всего за весь период пандемии скончались 3 796 жителей региона.

Также за 24 часа лаборатории проверили 1 092 анализа. Охват населения тестированием методом ПЦР на 100 тыс. населения – 225,66. Прививки уже сделали 203 904 человека, за сутки – 5677.